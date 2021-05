Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Absturz eines Gleitschirmfliegers

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am Samstagabend, 29.05.2021 geriet gegen 18:35 Uhr ein 57jähriger Gleitschirmpilot aus Nordrhein-Westphalen in Turbulenzen. Hierbei klappte sein Fallschirm ein. Aufgrund der niedrigen Flughöhe war es ihm nicht möglich den Notfallschirm auszulösen, weshalb es zum Absturz kam, wodurch er sich im Hüftbereich verletzte. Die freiwillige Feuerwehr aus Zeltingen-Rachtig konnte den verunfallten Piloten aus dem Weinberg bergen. Zwecks ärztlichen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Weiterhin im Einsatz war der Kreisfeuerwehrinspekteur und die Polizei Bernkastel-Kues.

