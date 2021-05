Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Edelstahl-Gedenktafel

Kerpen (Eifel) (ots)

Am 28.05.2021 bemerkte ein Zeuge bei einer Fahrradtour, dass im Bereich des Weges am "Kerpener Weinberg" eine dort seit Jahren aufgestellte Gedenktafel zur Erinnerung an einen verstorbenen Piloten aus dem zweiten Weltkrieg, vollends entwendet wurde.

Ein bisher unbekannter Täter dürfte somit die dort aufgestellte etwa 15 x 15 cm große Gedenktafel entwendet haben.

Die Aufschrift der Tafel lautete "Hugo Voss 1924 - 1944".

Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell