Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Zell (ots)

Am Freitag, dem 28.05.2021, gg. 17:20 Uhr, ereignete sich auf der K 56 zwischen den Ortsteilen Zell-Barl und Zell-Kaimt(Alte Barlauffahrt)ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Der 16-jährige befuhr mit seiner 125er die Kreisstraße in Fahrtrichtung Kaimt. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer vermutlich in Folge einer den Straßenverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz befand sich 1 Rettungswagen und eine Streife der Polizei Zell.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell