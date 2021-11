Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Feuer im DLRG-Heim in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

10. November 2021 | Kreis Stormarn - 10.11.2021 - Bad Oldesloe

Heute Früh brannte in Bad Oldesloe in der Straße Am Kurpark das als DLRG-Heim genutzte barackenähnliches Gebäude teilweise nieder.

Das Feuer wurde gegen 05.00 Uhr bemerkt und führte zu einem Brand des als DLRG-Heim genutzten Gebäudes. Das Feuer griff auch auf eine am Gebäude befindlichen Garagen über, in dem sich noch ein DLRG-Fahrzeug befand, was ausbrannte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes auf ein nahestehendes Mehrfamilienhaus verhindert werden.

Verletzt wurde niemand.

Es ist ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell