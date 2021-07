Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rollerfahrer zu betrunken für Alkoholtest

Klingenmünster (ots)

Am 17.07.21 wurde durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass gerade ein Rollerfahrer beim Wenden seines Gefährts an der Gedenkstätte nahe Klingenmünster einfach umgefallen wäre. Der 68-jährige Fahrer konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der Rollerfahrer war jedoch alkoholbedingt motorisch nicht dazu in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Daher wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe bei der Polizei Bad Bergzabern entnommen. Er konnte ebenfalls keine Fahrerlaubnis vorweisen. Den 68-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

