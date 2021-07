Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet

Birkenhördt (ots)

Am Freitagabend, 16.07.21 gegen 20:57 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der K11 zwischen Vorderweidenthal und Birkenhördt, wobei der Verursacher von der Örtlichkeit floh. Dieser kam in einem leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit der entgegenkommenden 20-jährigen Fahrerin eines Mercedes. Hiernach setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt Richtung Birkenhördt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Am Pkw der Fahrerin entstand ein Sachschaden von mindestens 7500,-EUR. Vor Ort konnte auch noch der linke Außenspiegel des Verursacherfahrzeuges sichergestellt werden. Der 24-jährige Fahrer erschien am Folgetag gegen 20:20 Uhr eigenständig bei der Polizei, um seine Beteiligung am geschilderten Verkehrsunfall anzuzeigen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell