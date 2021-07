Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 17-Jährige ohne Führerschein erwischt

Waldhambach (ots)

Am 16.07.21 gegen 22:30 Uhr wurde der Pkw VW in Höhe des Steinbruchs bei Waldhambach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die 17-jährige Fahrerin nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem wurde ihr das Fahrzeug durch ihren 19-jährigen Beifahrer überlassen. An diesen konnte das Fahrzeug jedoch nicht übergeben werden, da er noch in der Probezeit ist und bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 0,24 Promille festgestellt wurde. Für Fahranfänger gilt jedoch der strikte Wert von 0,0 Promille, um am Straßenverkehr teilnehmen zu können. Auf die 17-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Der 19-jährige Beifahrer muss mit einem Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

