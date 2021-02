Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Sachbeschädigungen an geparkten Autos (21.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Autos beschädigt haben Personen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nelkenstraße. Unbekannte zerkratzten einen Hyundai und einen VW Polo und beschädigten die Reifen, indem sie dort Schrauben eindrehten. Den Sachschaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

