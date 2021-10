Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 79 Flüchtlinge in 24 Stunden aufgegriffen

Landkreis Görlitz (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 14. Oktober 2021, sind im Landkreis Görlitz durch die regional zuständige Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf insgesamt 79 Flüchtlinge aufgegriffen worden.

In der Nähe der Autobahn bei Niederseifersdorf wurden am Vormittag gegen 10.45 Uhr zunächst zwei Frauen und sechs Männer aus Syrien und drei Jemeniten festgestellt.

Am Nachmittag dann wurden gegen 14.15 Uhr in der Ortslage Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) eine weitere syrische Frau sowie zwei syrische Männer in Gewahrsam genommen, die kurz zuvor zu Fuß über die Brücke von Polen nach Deutschland gelangt waren.

Fast zeitgleich trafen Einsatzkräfte am Rande des Truppenübungsplatzes Oberlausitz auf zwei Frauen, drei Kinder und drei Männer aus dem Irak.

Ungefähr eine Stunde später wurden in einem Waldstück zwischen den Ortslagen Kodersdorf und Wiesa 27 Frauen, Kinder und Männer aus dem Irak und aus Syrien entdeckt.

Gegen 16.25 Uhr folgte nördlich von Görlitz der Aufgriff von fünf syri-schen Männern.

Am Abend sind schließlich gegen 17.15 Uhr in Reichenbach zwei Frauen, vier Kinder und fünf Männer aus dem Irak, gegen 18.30 Uhr in Kodersdorf drei Frauen, fünf Kinder, fünf Männer ebenfalls aus dem Irak als auch ein Iraner in Gewahrsam genommen worden.

Zum Teil lagen den Aufgriffen Hinweise aus der Bevölkerung zugrunde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell