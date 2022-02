Polizei Hagen

POL-HA: Dreiste Diebe stehlen Metallkabel von Firmenhof

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstag, 22.02.2022, rief ein Firmeninhaber in der Straße In der Krone gegen 11 Uhr die Polizei. Kurz zuvor saß er in seinem Büro, als er über die Überwachungskamera sah, wie ein grauer Kleintransporter auf den Hof fuhr. Drei Männer stiegen aus. Sie luden Kabelreste in ihr Fahrzeug. Diese standen in Fässern gelagert auf dem Hof. Der Hagener verließ sein Büro und sprach die Diebe an. Diese stellten einige der Fässer zurück, fuhren dann jedoch vermutlich mit Diebesgut über die Wandhofener Straße rasch davon. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang negativ. Die Kripo hat den Sachverhalt übernommen. (hir)

