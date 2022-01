Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in eine Einliegerwohnung im "Sandbuckel"

Fischbach (ots)

Zwischen dem 21.12.2021 und Montag versuchten unbekannte Täter, in eine Einliegerwohnung im "Sandbuckel" einzubrechen. Das angegangene Fenster und das davor angebrachte Fliegengitter wurden durch mehrere Hebelversuche beschädigt. Der Täter brach sein Vorhaben wohl wegen des verursachten Lärms ab. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell