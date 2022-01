Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Alleestraße

Am Montag, um 12:30 Uhr, wurde ein blauer Ford C-Max vor dem Anwesen Alleestraße 19 geparkt. Als der Fahrer um 12:50 Uhr, also nur 20 Minuten später, zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine massive Beschädigung der Fahrerseite fest. Das unbekannte verursachende Fahrzeug muss auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein. Rote Lackanhaftungen blieben am beschädigten Ford zurück. Die Schadenshöhe am Ford wird auf 3500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

