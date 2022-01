Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Kuppe"

Hauenstein (ots)

Zwischen dem 17.12. und Freitag, dem 07.01., brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. In diesem Zeitraum waren die Bewohner abwesend. Auf der rückwärtigen Seite wurde ein Fenster eingeschlagen. Nach bisherigem Stand wurden eine Luxusuhr, Typ "Omega Seamaster", eine Münzsammlung und diverser Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet. Vermutlich verließen die Täter das Gebäude über den Wintergarten und flüchteten in den angrenzenden Wald. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell