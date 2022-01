Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an zwei parkenden PKWs

Pirmasens (ots)

Zwischen dem 07.01.2022, 21:00 Uhr und dem 08.01.2022, 10:00 Uhr wurde in der Bogenstraße in Pirmasens jeweils ein Außenspiegel von einem grauen Ford Focus und einem grauen Ford Mondeo von einem bisher unbekannten Täter gewaltsam beschädigt. Vermutlich wurden diese durch bisher unbekannte Täter mutwillig abgetreten. Die gesamte Schadenshöhe beträgt etwa 600 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell