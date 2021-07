Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher an der Schermbecker Landstraße

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Zeit von Sonntag, 20.00 Uhr, bis Montag, 05.40 Uhr, brachen Unbekannte in zwei Büros eines Pflegeheims an der Schermbecker Landstraße ein.

Die Einbrecher stahlen unter anderem eine Kaffeekasse, mehrere Auto-Zweitschlüssel und einen Firmenwagen (Weißer Renault Twingo, amtliches Kennzeichen: WES-EK 776).

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell