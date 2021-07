Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannter Exhibitionist zeigte sich Jugendlichen

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Montagabend gegen 22.30 Uhr befuhren zwei 15-jährige Radfahrerinnen aus Dinslaken und Oberhausen den Rotbachweg (Auf dem Loh) in Richtung Fichtenstraße. Hinter einer Brücke bemerkten sie plötzlich einen Unbekannten, der sich ihnen ohne Hose in schamverletzender Weise zeigte.

Daraufhin ergriffen die 15-Jährigen die Flucht und verständigten die Polizei.

Beschreibung des Unbekannten:

180 - 185 cm groß, 35 - 40 Jahre alt, Schnurrbart, trug einen grau-blauen Pullover mit einem weißen Aufdruck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell