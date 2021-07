Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher stahlen Bargeld

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte gegen 04.20 Uhr in ein Büro an der Penningstraße ein. Die Einbrecher erbeuteten den Schlüssel für den Kassenautomaten der Tiefgarage, aus dem sie anschließend Bargeld stahlen. Danach brachen sie in der Tiefgarage eine Ford und einen VW auf. Ob die Unbekannte etwas stahlen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

