Xanten (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr brannte an der Sonsbecker Straße aus bisher ungeklärter Ursache ein Kleidercontainer. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

