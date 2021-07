Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Weitere Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Samstag gegen 12.55 Uhr brachen zwei Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Drennesweg ein, während ein dritter Komplize vor dem Haus in einem silberfarbenen Audi wartete. Eine 62-jährige Bewohnerin hörte einen Knall und begab sich in das Treppenhaus. Als einer der Einbrecher sie im Hausflur sah, flüchtete er aus der Haustür in Richtung Galmesweg gemeinsam mit dem Zweiten, der sich in der Garage aufgehalten hatte. Die Männer flüchteten zu einem silberfarbenen Audi A5 mit Rechtslenkung, der in Richtung Kamper Straße fuhr. Das Auto hatte ein ausländisches Kennzeichen, zwei Buchstaben (ZG) + Zahlen konnten abgelesen werden. Zuvor hielten sich die Unbekannten offenbar in einem Discounter am Drennesweg auf. Beschreibung der Einbrecher: 1. Unbekannter 20 - 30 Jahre alt, 185 cm groß, schlanke Figur, helle Jeans, weiß-grauer Kapuzenpullover. 2. Unbekannter 20 - 30 Jahre alt, 185 cm groß, schlanke Figur, helle Jeans, schwarzer Kapuzenpullover. 3. Unbekannter (Fahrer) Jünger als die Mittäter, trug ebenfalls einen schwarzen Kapuzen-Pullover. Die Einbrecher unterhielten sich in einer ausländischen Sprache. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell