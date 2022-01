Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines hochwertigen Mobiltelefons

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 08.01.2022 wurde ein 39-jähriger Mann beim Einkaufen im Netto-Markt in der Friedrich-Ebert-Straße um ca. 20:35 Uhr Opfer eines Diebstahls. Der Mann hatte kurzzeitig sein gold-farbenes Handy mit dunkelblauer Hülle in einem Verkaufsregal abgelegt, um die Hände frei zu haben. Er entfernte sich dann vom Regal und ließ sein Handy versehentlich ca. eine Minute lang unbeaufsichtigt. Als er das Fehlen des Handys bemerkte, begab er sich sofort wieder zurück zu dem Regal und stellte fest, dass sein Handy entwendet wurde. Dem Mann entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. | PIZW

