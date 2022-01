Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigung

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 06.01.2022, 17 Uhr bis 07.01.2022, 22 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an der Schaufensterscheibe einer Hilfsorganisation in der Luitpoldstraße. Die ca. 6qm große Scheibe wurde im linken Bereich mittels unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. Hierdurch dürfte ein Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht worden sein.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet um sachdienliche Hinweise. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell