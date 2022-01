Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Glockenstraße

Pirmasens (ots)

Am 06.01.2022 zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde der rechte Außenspiegel eines grauen Ford Fiestas, welcher am linken Fahrbahnrand der Glockenstraße 21 in Pirmasens in Richtung Hanitzhalde ordnungsgemäß geparkt war, beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell