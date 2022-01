Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht - Geschädigter gesucht

Hauenstein (ots)

Hauenstein, Bahnhofstraße

Ein Mann aus Wilgartswiesen befuhr mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Hauen-stein aus Richtung Marktplatz kommend in Richtung der B10. Ungefähr in Höhe der Hausnummer 60 streifte er aufgrund zu geringem Seitenabstand mit seinem rechten Außenspiegel vermutlich den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden unbekannten PKW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr nach Hause. Circa 1 Stunde meldete er den Verkehrsunfall bei der Polizei nach. Der beschädigte PKW konnte jedoch nicht mehr auf-gefunden werden. Es handelt sich vermutlich um einen silbernen PKW.

Die Polizeiinspektion Dahn sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sachen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06391.9160 oder per Mail (pidahn@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. /pidn

