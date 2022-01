Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ford Tourneo in der Römerstraße zerkratzt

Münchweiler (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.12., 20:00 Uhr, und Mittwoch, 29.12., 08:00 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die Heckklappe eines Ford Tourneo. Der Ford war auf der Straße vor dem Anwesen Römerstraße 29 geparkt. Das gleiche Fahrzeug wurde am 18.11. schon einmal zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell