Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand

Münchweiler an der Rodalb (ots)

Am Nachmittag des 31.12.2021 setzte ein unbekannter Täter am Sportheim des FC Münchweiler eine Mülltonne in Brand. Hierbei wurde ein Wohnmobil, welches in unmittelbarer Nähe stand in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise zu dem Täter/den Tätern bitte an die Polizei Pirmasens. Tel.: 06331/520-0 oder per E-Mail an pipirma-sens@polizei.rlp.de

