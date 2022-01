Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht in der Kaiserstraße

Pirmasens (ots)

Ein Zeuge meldete am Neujahrstag gegen 16:30 Uhr eine Unfallflucht in der Kaiserstraße in Pirmasens. Er konnte beobachten, wie ein blauer PKW, vermutlich BMW, mit PS-Kennzeichen in Fahrtrichtung Stadtmitte fuhr und im Vorbeifahren einen geparkten PKW streifte und diesen beschädigte. Der Unfallfahrer flüchtete. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei schätzt den Schaden am geparkten PKW auf ca. 1.000 EUR. Hinweise zu dem flüchtigen Täter bitte an die Polizei Pirmasens unter der Tel.-Nr. 06331/520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.

