Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Kleinsteinhausen (ots)

Zeit: 31.12.2021, 22:10 Uhr

Ort: 66484 Kleinsteinhausen, Im Scheuerwald SV: Eine Anwohnerin meldet, dass ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer gegen ihren geparkten PKW gefahren sei und sich von der Unfallstelle entfernt habe. Durch Zeugen vor Ort kann der Name des 30-jährigen Mannes aus Kleinsteinhausen in Erfahrung gebracht werden. An seiner Wohnanschrift in unmittelbarer Nähe kann im Anschluss lediglich das verunfallte Fahrzeug festgestellt werden. Bei einer anschließenden Nahbereichsfahndung mit Unterstützung der Feuerwehr, kann der Unfallverursacher festgestellt werden. Dieser stand deutlich unter alkoholischer Beeinflussung und wurde zwecks Blutprobe und weiterer medizinischer Versorgung ins Krankenhaus nach Pirmasens verbracht. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung unter alkoholischer Beeinflussung, sowie eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Schaden: ca. 1500 Euro |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell