Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Technischer Defekt bei einer Schnellfähre endete im Schleppmanöver

Emden/Norddeich (ots)

Am 20.07.2021, gegen 10:30 Uhr, kam es im Norddeicher Wattfahrwasser zu einem technischen Defekt am Aussenborder einer Schnellfähre. Das Fahrzeug wurde in den Hafen Norddeich geschleppt. Durch den Defekt gelangte eine geringe Menge Öl ins Wasser, es kam zu keinen Personenschäden. Die Wasserschutzpolizei Emden hat die Ermittlungen aufgenommen.

