Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Binnenschiff kommt im Schleusenvorhafen fest

Papenburg (ots)

Am 06.07.2021 , gegen 17:00 Uhr, lief ein mit 1000 Tonnen Düngemittel beladenes deutsches Binnenschiff aus der Hafenschleuse in Papenburg in Richtung Ems aus. Aufgrund eines Fahrfehlers beim Andrehen in die Ems kam das Schiff noch im Schleusenvorhafen fest. Zwei Schlepper zogen es wieder frei und verbrachten es zurück in die Schleuse und dann in den Papenburger Hafen. An der östlichen Böschung des Schleusenvorhafens entstand Sachschaden. Ob Schaden an dem Binnenschiff entstanden ist, ist bislang unbekannt. Um dies zu überprüfen wurde dem 57- jährigen Schiffsführer ein Weiterfahrverbot durch die Hafenbehörde auferlegt. Weitere Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei wurden eingeleitet.

