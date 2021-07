Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung in Brake - Zeugen gesucht

Brake (ots)

Am heutigen Tag wurde durch mehrere Meldungen an die Polizei eine größere Gewässerverunreinigung auf der Seeschifffahrtsstraße Weser im Bereich der Stadt Brake bekannt. Durch die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeistation Brake, sowie des Polizeikommissariats Brake, konnte festgestellt werden, dass die Wasseroberfläche der Weser beginnend vom Fähranleger Golzwarden an in südlicher Richtung vermutlich mit einem Kraftstoff verunreinigt war. Trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers, eines Dienstbootes der Wasserschutzpolizeistation Brake und mehrerer Streifenwagen konnte der Ursprung bislang nicht ermittelt werden. Durch die zuständigen Behörden wurden Maßnahmen zur Eindämmung der Verunreinigung getroffen. Bedingt durch den Tidestrom breitete sich die Verunreinigung auf der Weser am westlichen Ufer auf eine Länge von ca. 10 km und einer Ausbreitung von ca. 100 m aus. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Brake zur Feststellung des Verursachers dauern an. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Verursachers werden an die Wasserschutzpolizeistation in Brake, Telefon 04401 / 70758-0, erbeten.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell