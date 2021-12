Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Luftgewehrschuss

Contwig (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 29.12.2021, 00:00 Uhr - 11:30 Uhr

Ort: 66497 Contwig, Am Bohnrech. SV: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte durch einen Schuss aus einem Luftgewehr einen Glaseinsatz an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses. Die Reste eines Luftgewehrprojektils konnten sichergestellt werden. Der Schaden an der Haustür beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell