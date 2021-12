POL-PDPS: Einbruchsserie in Sportheime und Pfälzerwaldhäuser aufgeklärt

Polizeidirektion Pirmasens

Einbruchsserie in Sportheime und Pfälzerwaldhäuser aufgeklärt

Landkreis Südwestpfalz

Das Kriminalkommissariat 5 in Pirmasens konnte eine Einbruchsserie in Sportheime und Pfälzerwaldhäuser klären, die sich über den Zeitraum von Ende März bis Ende November dieses Jahres erstreckte. Die akribischen Ermittlungen führten schließlich zu drei Tatverdächtigen aus Pirmasens im Alter zwischen 20 und 27 Jahren. Die Ermittlungen konnten so verdichtet werden, dass über die Staatsanwaltschaft Zweibrücken Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt werden konnten. Nachdem die Durchsuchungen gestern bei den drei Be-schuldigten synchron durchgeführt wurden, gelang es, umfangreiches Beweismaterial in Form von Diebesgut in den Wohnungen sicherzustellen (siehe Foto). Über das Diebesgut und abgelegte Geständnisse konnten unter anderem die Einbrüche in das Sportheim Thaleischweiler (22.11.), in das Sportheim Lemberg (17.07. und 23.06.), in die Sportheime Herschberg und Windsberg (28.09. und 29.03.), in das Pfälzerwaldhaus "Hohe List" (06.07. und 25.06.), in das Pfälzerwaldhaus "Drei Buchen" (23.06.) sowie mehrere Aufbrüche von Zigarettenautomaten in Donsieders, Rodalben und Pirmasens, geklärt werden.

