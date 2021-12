Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vier Motorräder liefern sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 01:00 Uhr, sichteten vier Motorradfahrer, die aus Richtung Allestraße kamen, aus gut 100 Metern Entfernung eine Kontrollstelle der Polizei, die in Höhe Friedhofstraße/Buchsweilerstraße eingerichtet war. Alle vier wendeten und flüctheten auf ihren Motorrädern in Richtung Innenstadt. Die Polizei nahm mit zwei Streifenwagen die Verfolgung auf. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der nicht auszuschließenden Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer wurde kurz vor der Auffahrt zur B 10, Haseneck, die Verfolgung abgebrochen. Bei der folgenden Nahbereichsfahndung gelang es, eines der Motorräder zu kontrollieren. Ein zweiter der zuvor Geflohenen kam freiwillig zu der Kontrollstelle zurück und teilte mit, dass der dritte Flüchtige auf der Zufahrt zur B 10 gestürzt sei und sich dabei eine Verletzung am Arm zugezogen hatte. Der Unfall wurde von einer benachbarten Dienststelle aufgenommen. Der vierte Motorradfahrer ist nach wie vor flüchtig. Seine Personalien stehen fest. Ein Motorrad war doppelt besetzt. Die fünf Männer sind alle zwischen 18 und 24 Jahre alt. Drei stammen aus dem Landkreis, zwei aus Nordrhein-Westfalen. Der eigentliche Grund für die vehemente Flucht liegt noch im Dunkeln. Ein Krad wurde wegen erloschener Betriebserlaubnis sichergestellt. Die Führerscheine der Angetroffenen wurden vorläufig entzogen. Die Beschuldigten müssen sich nun wegen einer Straftat gemäß § 315d StGB, "Verbotene Kraftfahrzeugrennen", verantworten.

pdps

