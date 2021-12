Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in die Kirche

Bundenthal (ots)

Zwischen dem heiligen Abend, 24.12., 22:30 Uhr, und Mittwoch, 10:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Kirche, Kirchstraße 2, ein. Hierbei wurden zwei Fenster beschädigt. Die Sakristei wurde offensichtlich durchsucht. Das Diebesgut und die Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

