POL-PDPS: Zwei Einbrüche in Vereinsheime

Lemberg-Glashütte (ots)

Zwischen Dienstag, 17:15 Uhr, und Mittwoch, 12:00 Uhr, schlugen oder warfen unbekannte Täter eine Seitenscheibe der Haupteingangstür des Vereinsheims des Hundesportvereins in der Ludwigstraße ein. Das Innere wurde jedoch nicht betreten. Mehrere Schuppen wurden aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird auf 2000 Euro geschätzt.

Im Zeitraum von Samstag, 18.12., bis Mittwoch, 12:00 Uhr, was einen Tatzusammenhang zu dem Einbruch beim Hundesportverein nicht ausschließt, schlugen unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben des Fußballvereinsheims in der Ludwigstraße ein und gelangten so in das Innere. Aus einem Anbau wurden mehrere Stühle entwendet. Der Gesamtschaden beträgt hier circa 3000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

