Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbrecher stehlen Schmuck ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++

Rotenburg (ots)

Einbrecher stehlen Schmuck

Tiste. Wie sich jetzt herausstellte, sind unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus an der Straße Im Wiesengrund eingebrochen. Auf der Rückseite des Hauses hebelten sie in der Nacht zum Sonntag eine Terrassentür auf und drangen in das Schlafzimmer ein. Dort fanden die Täter Schmuck und entkamen damit unerkannt.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Sottrum. Am Montagvormittag ist eine 79-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt an der Großen Straße Opfer von Taschendieben geworden. Gegen 10 Uhr hatte die Seniorin ihre Tasche im Einkaufswagen abgelegt und kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen. Die Täter beobachteten das vermutlich ganz genau und schnappten sich ihr Portemonnaie mit Bargeld und dem üblichen Inhalt.

