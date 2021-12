Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Zu hoher Sattelzug kratzt an Autobahnbrücken ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Zu hoher Sattelzug kratzt an Autobahnbrücken

Sittensen/A1. Am Donnerstagmittag hat ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Autobahnpolizei Sittensen von einem Sattelzug mit Überhöhe berichtet. Seinen Angaben zufolge, habe das Fahrzeug auf der Hansalinie A1 Brücken auf der Richtungsfahrbahn Hamburg touchiert. Eine Streifenbesatzung konnte den beschriebenen Lastwagen schnell stoppen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde eine Gesamthöhe von 4,55 Meter gemessen. Erlaubt sind maximal 4 Meter. Für die Beamten war das Ergebnis schon "heftig", denn ein sogenannter "großer Verstoß" beginnt ab 4,20 Meter. Natürlich konnte der 47-jährige Kraftfahrer keine Genehmigungen dafür vorweisen. Außerdem war die Ladung deutlich zu breit und die Stabilität des kontrollierten Planen-Aufliegers durch die Art der Ladungssicherung nicht mehr gegeben. Der Transport wurde an Ort und Stelle gestoppt und durfte in dieser Form nicht mehr fortgeführt werden. Neben der Einleitung eines Bußgeldverfahrens, regt die Polizei ein Vermögensabschöpfungsverfahren an. So fordert der Staat den durch eine rechtswidrige Tat erlangten finanziellen Gewinn zurück. Eine Überprüfung der Brückenbauwerke durch A-mobile services GmbH ergab, dass daran zum Glück kein Schaden entstanden ist.

