POL-ROW: ++ Falscher Impfausweis in der Apotheke vorgelegt ++ Auffahrunfall nach Wildwechsel ++ Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ++ Verkaufs- und Zigarettenautomaten aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Falscher Impfausweis in der Apotheke vorgelegt

Bremervörde Am Donnerstagnachmittag ist in einer Bremervörder Apotheke ein vermutlich gefälschter Impfausweis aufgetaucht. Ein 30-jähriger Mann hatte gegen 17.45 Uhr das Dokument im Auftrag seines 34-jährigen Freundes vorgelegt, um damit für ihn einen digitalen Impfausweis zu erhalten. Der Impfausweis und der genutzte Personalausweis des 34-Jährigen wurden sichergestellt. Die Polizei leitete gegen den 30-Jährigen und seinen Freund ein Strafverfahren ein.

Auffahrunfall nach Wildwechsel

Ahausen. Bei einem Auffahrunfall auf einen plötzlich bremsenden Pkw ist ein 18-jähriger Biker am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Der junge Mann war gegen 17.35 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße 205 von Hellwege in Richtung Ahausen hinter dem Pkw einer 19-Jährigen unterwegs. Als die junge Frau wegen eines Wildwechsels unerwartet bremsen musste, fuhr der 18-Jährige auf den Wagen der Vorderfrau auf. Mit leichten Verletzungen wurde der junge Biker im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gefahren. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund achttausend Euro.

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Elsdorf/A1. Vermutlich unter dem Einfluss von Opiaten ist ein 37-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten stoppten seinen Ford gegen 22 Uhr und kontrollierten den Fahrer auf dem Gelände des Autohofs an der Anschlussstelle Elsdorf. Zunächst stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem schien der 37-Jährige unter Rauschgifteinfluss zu stehen. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Schon wieder ohne Fahrerlaubnis

Hassendorf. Zum wiederholten Mal ist ein 41-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag ohne Fahrerlaubnis am Steuer seines VW erwischt worden. Diesmal wurde eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei gegen 15 Uhr im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Postweg auf ihn aufmerksam. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich der Verstoß heraus. Für den 41-Jährigen war die Fahrt an dieser Stelle zu Ende. Er musste auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Diebstahl auf dem Parkplatz

Sottrum. Während eine 87-jährige Sottrumerin am Donnerstagvormittag ihren Einkaufswagen vom Parkplatz zwischen Aldi und Rossmann zurück zum Discounter an der Großen Straße geschoben hat, ist sie von unbekannten Tätern bestohlen worden. Sie hatten vermutlich genau beobachtet, dass die Seniorin in dieser kurzen Zeit ihren Pkw nicht verschlossen und darin ihre Handtasche zurückgelassen hatte. Als die Frau zum Auto zurückkam, waren die Handtasche und auch die Diebe schon weg.

Einbruch in Sozialstation

Scheeßel. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in das Gemeindehaus der Kirche und in die angrenzende Diakonie-Sozialstation an der Großen Straße eingebrochen. In einem Büroraum hebelten die Unbekannten einen Safe auf und nahmen daraus Bargeld und eine Bankkarte mit. Außerdem fielen ihnen Laptops der Sozialstation in die Hände. Die Polizei geht von einem beträchtlichen Schaden aus.

Verkaufs- und Zigarettenautomaten aufgebrochen

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter in der Knickchaussee zwei Verkaufsautomaten für Fleischwaren aufgebrochen. Zwischen 4 Uhr und 5 Uhr früh durchtrennten die Unbekannten vermutlich mit einer Flex die Vorhängeschlösser und hebelten anschließend die seitlichen Kassenauszüge auf. Mit dem Bargeld aus den Geräten verschwanden sie unerkannt. Der Gesamtschaden der Tat übersteigt jedoch den des Bargelddiebstahls, da das Fleisch wegen der Unterbrechung der Kühlkette nicht mehr verkäuflich ist. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Heinrich-Scheele-Allee zu einer ähnlichen Tat. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr brachen möglicherweise die gleichen Täter einen Zigarettenautomaten auf. Dabei gingen sie ähnlich vor. Aus dem Gerät nahmen sie das Bargeld und auch die Zigaretten mit.

