Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autofahrer unter Kokaineinfluss und per Haftbefehl gesucht ++ Einbruch am Tage ++ Nächtliche Besucher im Raiffeisenmarkt ++ Seniorin bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Autofahrer unter Kokaineinfluss und per Haftbefehl gesucht

Sittensen. Einen 28-jährigen Autofahrer haben Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei in der Nacht zum Donnerstag auf der Hansalinie A1 aus dem Verkehr gezogen. Sie waren gegen 0.30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Bremen auf den 5er BMW, mit dem der Mann unterwegs war, aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Autobahnraststätte Ostetal-Nord bemerkten die Polizisten bei dem Fahrer Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest und später auch die Aussage des 28-Jährigen bestätigten, dass er vor Fahrtantritt Kokain konsumiert hatte. Der Mann musste eine Blutprobe und die Fahrzeugschlüssel abgeben. Auch gegen den 49-jährigen Halter des BMW leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Er hatte die Fahrt unter Drogen wissentlich zugelassen. Ganz nebenbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen den 28-jährigen Mann einen Haftbefehl erlassen hatte. Er musste 65 Tage Freiheitsstraße absitzen oder ersatzweise 1400 Euro zahlen. Der junge Mann konnte die Summe in der Nacht aufbringen und entging dem Weg in die Justizvollzugsanstalt.

Einbruch am Tage

Zeven. Am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 19 Uhr, vermutlich aber zu Beginn der Dämmerung, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße In den Wiesen eingebrochen. Nachdem sie eine Terrassentür aufgebrochen hatten, drangen die Unbekannten in die Wohnung ein und suchten dort nach Beute. Mit Bargeld, einem Fotoapparat, einer Videokamera und Schmuck machten sie sich aus dem Staub. In diesem Zusammenhang raten die Präventionsexperten der Polizei, die eigene Wohnung in der dunklen Jahreszeit mit Einbruch der Dämmerung bewohnt erscheinen zu lassen. Dazu eignen sich Zeitschaltuhren mit unregelmäßigen Programmen, aber auch Smartgeräte, die das Licht im Haus individuell regeln können. Erfahrungsgemäß starten die Täter erst gar keinen Einbruchsversuch, wenn sie in Objekten mit Bewohnern rechnen müssen.

Nächtliche Besucher im Raiffeisenmarkt

Bötersen. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in die Lagerhallen des Raiffeisenmarktes an der Straße Am weißen Berge eingedrungen. Sie öffneten zunächst Rolltore und stellten in den Hallen mehrere Gegenstände um. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter aber nichts mitgenommen.

Seniorin bei Unfall verletzt

Oerel. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 71 ist am Mittwochmorgen eine 72-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war kurz vor 7 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Bundesstraße unterwegs, als ein entgegenkommender, 30 Jahre alter Autofahrer mit seinem Dacia vor ihr nach links abbog. Der Mann hatte den Gegenverkehr vermutlich falsch eingeschätzt. Bei der Kollision zog sich Seniorin leichte Verletzungen an der Schulter zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell