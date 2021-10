Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 7: Drei Verletzte bei Auffahrunfall zwischen fünf Pkw nahe Mellendorf

Hannover (ots)

Bei der Kollision von fünf Fahrzeugen auf der BAB 7 nahe Mellendorf sind am Samstag, 09.10.2021, drei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Der Unfall hatte sich an einem Stauende ereignet. Das vorderste der bei dem Auffahrunfall ineinandergeschobenen Autos entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Nach Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein 44 Jahre alter Mann in Begleitung einer gleichaltrigen Frau sowie eines fünf Jahre alten Kindes am Samstag gegen 09:40 Uhr mit einem Audi A4 auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Mellendorf und Berkhof bemerkte er ein Stauende offensichtlich zu spät und prallte im linken Fahrstreifen gegen den Audi S4 einer 18-Jährigen, in dem ein gleichaltriger Beifahrer saß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das zweite Fahrzeug auf einen vorausfahrenden Skoda Octavia geschoben, der im weiteren Verlauf wiederum in einen BMW 520D mit einem 30-jährigen Fahrer und einem 44 Jahre alten Beifahrer krachte. Bei der Kollision erlitten der 63 Jahre alte Skoda-Fahrer sowie dessen 59 Jahre alter Beifahrer leichte Blessuren. Eine 81 Jahre alte Mitfahrerin wurde jedoch so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus musste.

Ebenfalls in den Unfall verwickelt wurde zudem ein fünftes Fahrzeug, das vor dem BMW 520D fuhr. Nach der Kollision verließ das unbekannte Fahrzeug jedoch unerlaubt den Ort des Unfalls, bei dem ein Gesamtschaden von 31.000 Euro entstand. Weder zur Marke noch zu den Insassen des flüchtigen Fahrzeugs liegen Angaben vor.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls, die Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug und/oder dem Fahrer machen können. Hinweise sind an den Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu richten. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell