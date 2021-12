Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Gärtnerei ++ Reifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise ++ Junger Fahrer unter Drogenverdacht ++ Junge Frauen bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Gärtnerei

Tiste. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in eine Gärtnerei an der Wienerberger Straße eingebrochen. Sie kletterten zunächst über ein Tor und hebelten dann das Fenster zum Büro auf. Nachdem sie dort Schubladen durchwühlt und dabei eine Geldbörse gefunden hatten, rollten sie einen Tresor mit einer Sackkarre in ein Gewächshaus. Hier flexten sie ihn auf und nahmen den Inhalt mit. Unerkannt machten sich die Täter mit der Beute aus dem Staub.

Reifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Im Verlauf des Sonntags hat ein Unbekannter den Reifen eines blauen Skoda Octavia zerstochen. Bis zum späten Abend stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Höhe des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) an der Lindenstraße. Zeugen, die dort am Sonntag etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Ebersdorf. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Sonntagabend einen 20-jährigen Autofahrer nach einer möglichen Drogenfahrt aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz an der Großenhainer Straße bemerkten die Beamten bei ihm Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Demnach dürfte der junge Mann zuvor Marihuana geraucht haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Junge Frauen bei Unfall verletzt

Brockel. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 224 zwischen Brockel und Bartelsdorf sind am Sonntagabend zwei junge Frauen verletzt worden. Die beiden war gegen 19.20 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Kreisstraße in Richtung Bartelsdorf unterwegs, als das Fahrzeug in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Der Kleinwagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 20-jährige Fahrerin und auch ihre 17-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp eintausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell