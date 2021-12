Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junge Autofahrerin unter Alkoholeinfluss ++ Junger Fahrer bei Auffahrunfall verletzt ++ Einbrecher setzen Pfefferspray ein ++ Seniorin auf dem Parkplatz am Wümmepark bestohlen ++

Rotenburg (ots)

Junge Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Rotenburg. Mit über 1,2 Promille ist eine 22-jährige Autofahrerin am Mittwochabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Den Beamten war die junge Fahrerin wegen ihres unsicheren Verhaltens beim Einfahren in den Kreisel an der Verdener Straße aufgefallen. Außerdem bemerkten die Polizisten das defekte Abblendlicht ihres Fahrzeugs. Auf die routinemäßige Frage, ob sie vor Fahrtantritt Alkohol getrunken habe, verneinte das die 22-Jährige. Ein Atemalkoholtest zeigte ein anderes Ergebnis. Die junge Frau musste eine Blutprobe abgeben. Da sie ihren Führerschein nicht bei sich hatte, begleitete die Polizei sie nach Hause und stellte dort das Dokument sicher.

Junger Fahrer bei Auffahrunfall verletzt

Zeven. Bei einem Auffahrunfall in der Rotenburger Straße ist am späten Mittwochnachmittag ein 23-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der jungen Mann hatte vermutlich zu spät erkannt, dass vor ihm der Ford Focus einer 50-jährigen Frau wegen des zähfließenden Verkehrs plötzlich bremste. Er fuhr mit seinem VW auf das Auto der Vorderfrau auf und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Einbrecher setzen Pfefferspray ein

Rhade. Beim Einbruch in ein Wohnhaus an der Zevener Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Pfefferspray gegen den Hausbewohner eingesetzt. Der 55-Jährige war gegen 0.50 Uhr durch Geräusche an der Hintertür auf die Tat aufmerksam geworden. Als die Unbekannten realisierten, dass sie entdeckt worden waren, stürmten sie durch die Tür und sprühten dem 55-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Dann rannten sie ohne Beute davon.

Betrugsversuch klappt nicht

Sottrum. Richtig reagiert hat am Mittwochnachmittag eine 53-jährige Frau bei einem unerwarteten Anruf. Ein unbekannter Mann teilte ihr mit, dass sie bei einem Losverfahren 142.000 Euro gewonnen habe. Um an das Geld zu kommen, müsse sie vorher für zweihundert Euro zwei Paysafe-Karten bei Lidl kaufen und die Online-Bezahlcodes übermitteln. Die Angerufene erkannte den Betrugsversuch und legte auf.

Seniorin auf dem Parkplatz am Wümmepark bestohlen

Rotenburg. Auf dem Weg von einem Geschäft in das nächste ist eine 81-jährige Frau am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz des Wümmeparks bestohlen worden. Die Seniorin trug ihre geöffnete Handtasche bei sich und darin eine rote Geldbörse. Das sahen auch unbekannte Taschendiebe. Unbemerkt schnappten sie sich das Portemonnaie mit Bargeld, Bankkarte und dem Personalausweis.

Einbruch in der Verdener Straße

Visselhövede. Zwischen Montag und Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Verdener Straße eingebrochen. Auf der Rückseite hebelten sie ein Küchenfester auf und stiegen in die Wohnung ein. Ob die Unbekannten etwas erbeutet haben, ist noch unklar.

Einbruch wurde bemerkt

Nartum. Am späten Mittwochabend haben unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Am Sportplatz einzubrechen. Als sie das Fenster zum Badezimmer aufhebelten, wurde der zu diesem Zeitpunkt schlafende 60-jährige Bewohner des Hauses auf die Täter aufmerksam. Bevor sie etwas stehlen konnten, ergriffen die Einbrecher die Flucht.

