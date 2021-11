Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann fällt durch waghalsige Fahrweise auf

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der durch eine waghalsige Fahrweise aufgefallen ist. Die Beamten suchen Zeugen, die möglicherweise gefährdet wurden oder die Hinweise zur Fahrweise des 78-Jährigen geben können.

Kurz vor 20 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass auf der Straße zwischen Otterbach und Kaiserslautern ein Fahrzeug stadteinwärts fahre. Der Fahrer sei mit seinem Wagen bereits mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Es sei auch schon zu gefährlichen Verkehrssituationen gekommen. Im Stadtgebiet stoppte eine Polizeistreife das Auto. Der 78-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete: 0,0 Promille. Hinweise auf einen Drogenkonsum oder eine andere Beeinflussung durch irgendwelche Substanzen ergaben sich ebenfalls nicht. Stattdessen fiel der Mann durch seine Orientierungslosigkeit auf. Er wirkte verwirrt. Außerdem gab er an, dass er im Dunkeln nicht so gut sehe. Vorsorglich stellte die Polizei den Führerschein des 78-Jährigen sicher. Die Polizisten brachten den Mann nach Hause. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Der 78-Jährige muss damit rechnen, dass ihm die Fahrerlaubnisbehörde den Führerschein entziehen wird. Zeugen, denen der Autofahrer am Dienstagabend aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell