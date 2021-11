Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angegriffen und geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Eine Auseinandersetzung endete in der Nacht zu Mittwoch für einen 47-Jährigen im Krankenhaus. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der Mann am Busbahnhof von drei Männern angegriffen und geschlagen worden. Zeugenaussagen zufolge hatten die Männer schon wenige Tage zuvor am selben Ort eine Auseinandersetzung. Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell