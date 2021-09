Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sportbootunfall mit Sachschaden

Wiesbaden (ots)

Am 17.09.21 gegen 19:30 Uhr kam es im Schiersteiner Hafen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Vierer-Ruderboot und einer Motoryacht. In Folge dessen brach der Bug des Ruderboots an einer Sollbruchstelle zunächst an und später ab. Die herbeigeeilte Übungsleiterin der Ruderer nahm den Bugmann auf das Begleitboot, sodass die verbleibenden drei Insassen des Ruderboots sicher an die Steganlage gelangen konnte. Personen wurden nicht verletzt, am Ruderboot entstand Totalschaden, die Motoryacht blieb unbeschädigt. Durch die WSPSt. Wiesbaden wurde ein Ermittlungsverfahren zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell