Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung

Überläufer beim Bunkern eines Fahrgastkabinenschiffes

Rüdesheim am Rhein (ots)

Am 17.09.21 wurde ein am Steiger liegendes Fahrgastkabinenschiff durch ein sogenanntes Bunkerboot mit Dieselkraftstoff befüllt. Im Verlauf dieses Vorgangs kam es gegen 15:30Uhr aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zum Austritt von Betriebsstoff durch die Belüftung des befüllten Tanks. Dadurch geriet eine geringe Menge Dieselkraftstoff in den Rhein die dazu führte, dass über eine Länge von ca. 1,5 Kilometern Länge und wenigen Metern Breite vereinzelt Schlieren auf der Wasseroberfläche zu erkennen waren. Die weitere Ausbreitung der entstandenen Verunreinigung wurde durch die Feuerwehr Rüdesheim verhindert. Eine Gefährdung des Rheins und der darin lebenden Fische und Pflanzen wird ausgeschlossen. Es kam zu einer leichten Geruchsbelästigungen. Durch die Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet. Die Verursacher sind bekannt.

