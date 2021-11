Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer erkennt die Frau?

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Eine Unbekannte hat am Montag versucht aus einem Geschäft in der Marktstraße einen Adventskranz zu stehlen. Als die Inhaberin den Diebstahl bemerkte, sprach sie die Frau an. Die Diebin ließ den Kranz fallen und flüchtete in Richtung Bahnhof. Sie ist etwa 1,60 Meter groß und circa 50 Jahre alt. Die Frau war von gepflegter Erscheinung. Ihr blondes Haar war zu einem sogenannten Dutt zusammengesteckt. Die Frau trug eine Brille. Sie war unter anderem mit einer braunen Steppjacke, einer braunen Hose aus Leder und schwarzen Stiefeln der Marke Jack Wolfskin bekleidet. Zeugen, denen die Verdächtige aufgefallen ist oder die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell