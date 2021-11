Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulwegüberwachung: Temposünder im Visier

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Die Polizei hat am Montag in der Rosenhofstraße den Verkehr überwacht. In der Rosenhofstraße befindet sich ein Zebrastreifen, der insbesondere morgens von Kindern und Jugendlichen benutzt wird. Anwohner klagten in der Vergangenheit darüber, dass dort zu schnell gefahren werde. Im besonderen Fokus der Ordnungshüter standen daher Autofahrer, die sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Alle kontrollierten Fahrzeugführer hielten sich ans Tempolimit. Lediglich zwei Autofahrer wurden beanstandet, weil an ihren Fahrzeugen die Beleuchtung defekt war. Sie wurden aufgefordert die Mängel innerhalb einer vorgegebenen Frist zu beheben. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell