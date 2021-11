Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tablet geklaut

Kreis Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Montagnachmittag in der Julius-Konrad-Straße in Queidersbach ein Tablet aus einem Transporter gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen Wagen gegen 16: Uhr abgestellt, um eine Anwohnerin zu beliefern. Das Tablet, mit dem die Bestellungen aufgenommen werden, lag in der Fahrerkabine. Nach der Belieferung war das Tablet nicht mehr auffindbar. Am Montagabend meldete sich eine Anwohnerin aus der Straße "Zum Wasserstein". Dort hatte eine dunkel gekleidete Person etwas in die Hecke geworfen. Es war das geklaute Tablet. Eine genauere Beschreibung der Person gibt es nicht. Daher sucht die Polizei weitere Zeugen. Diese melden sich bitte unter der 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern. |elz

