POL-PPWP: Einbrecher zerstören Türabdeckung

Kaiserslautern (ots)

Eine provisorische Türabdeckung haben Einbrecher in der Alleestraße ausgenutzt. Die Unbekannten zerstörten in der Nacht von Sonntag auf Montag die Holzplatte, mit der die Tür eines Geschäfts wegen einer Beschädigung abgedeckt war, und drangen in den Laden ein.

Am Montagmorgen fiel der Geschäftsinhaberin auf, dass die Verkaufsräume durchwühlt wurden. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen mehrere Feinwaagen, Verpackungstüten sowie eine größere Anzahl an Verschluss-Clippern.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag, 17.20 Uhr, und Montagmorgen, 7.40 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

